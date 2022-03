Squid Game - reżyser o 2. sezonie i powrotach postaci. Steven Spielberg o zmianach, jakie spowodował serial Netflixa

fot. Netflix

Squid Game stał się wielkim hitem Netflixa i światowym fenomenem w 2021 roku. Produkcja opowiada o zadłużonych ludziach, którzy dostają zaproszenie do zagrania w dziecięce gry. Żeby zdobyć nagrodę muszą postawić na szali własne życie. Gigant streamingowy potwierdził, że powstanie 2. sezon koreańskiego serialu.

Na czerwonym dywanie podczas rozdania nagród PGA Awards pojawił się twórca produkcji Hwang Dong-hyuk. Zdradził, że jeszcze nie ma czego wypatrywać, bo wciąż ciężko pracuje nad pomysłami do nowego sezonu.

Będzie więcej świetnych gier, tyle mogę powiedzieć. Wciąż przeprowadzam burzę mózgów i zbieram pomysły na 2. sezon. Nawet jeszcze nie zacząłem pisać scenariusza.

Czy powrócą postacie z pierwszego sezonu? Reżyser stwierdził, że nie, ponieważ wszyscy są martwi, ale spróbuje ich jakoś sprowadzić w 2. serii. HoYeon Jung, która wcielała się w Kang Sae-byeok powiedziała, że może jej bohaterka będzie mieć siostrę bliźniaczkę. Zażartowała również, że mogłaby zmienić kolor włosów lub przeprowadzić małą operację plastyczną.

Hwang Dong-hyuk na pytanie czy był zaskoczony sukcesem serialu, który stał się najpopularniejszym tytułem Netflixa w historii, odpowiedział:

W pewnym sensie tak, ponieważ kto mógł przewidzieć taki sukces. Mocno próbowałem stworzyć udany serial, ale nigdy nie spodziewałem się tak wielkiego sukcesu. To niespodzianka.

Podczas PGA Awards nie zabrakło również Stevena Spielberga, który również wypowiedział się o wielkim wpływie Squid Game podczas panelu w Skirball Center w Los Angeles. Stwierdził, że pojawienie się Squid Game spowodowało całkowite zmiany dla wszystkich. Podziękował za to Tedowi Sarandosowi, który jest dyrektorem Netflixa.

Komentarz słynnego reżysera odnosił się do dyskusji o znaczeniu gwiazd filmowych w castingu. Spielberg powiedział, że platformy streamingowe pozwalają nieznanym aktorom, aby stali się punktem zaczepienia seriali.

Dawno temu rodzime gwiazdy przyciągały widzów do filmów. Dzisiaj, co ciekawe, nieznani ludzie mogą być gwiazdami w całych miniserialach; mogą też występować w filmach.

Spielberg, który jest nominowany w tym roku za produkcję West Side Story, dodał, że międzynarodowy rynek wciąż wymaga znanych gwiazd. Ponadto Squid Game Netflixa zapoczątkowało falę zainteresowania koreańskimi dramatami i ich gwiazdami.

Todd Black, który jest producentem serialu Servant, gdzie widzowie mogą oglądać gwiazdę filmów o Harrym Potterze, Ruperta Grinta, również odniósł się do tych zmian.

Teraz możesz pójść do platformy streamingowej albo studia i powiedzieć: "Dobra, więc zdobędę [znane] nazwisko do zagrania przez trzy dni tej roli, ale zamierzam skupiać się na kimś nieznanym". 9 na 10 scenariuszy jest na tyle dobrych, a budżety są małe, że można to osiągnąć.

Spielberg dodał:

Oni potrzebują punktu zaczepienia. Jeśli jest punkt zaczepienia, który znają, to możesz otoczyć go mniej znanymi twarzami.

