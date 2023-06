Squid Game - nowi aktorzy w obsadzie. Kto zagra w śmiertelną grę?

fot. Materiały Prasowe

Squid Game to serial z Korei Południowej od Netflixa, który osiągnął ogromną popularność. Nic zatem dziwnego, że zaplanowano powstanie drugiej odsłony. Wcześniej informowano, że Lee Jung-jae ponownie wcieli się w rolę Gi-huna, a Hwang Dong-hyuk powróci jako reżyser i producent.

Teraz portal Deadline informuje, że do obsady dołączyło ośmiu nowych aktorów. Ekipę powiększyli zatem Park Gyu-young (Sweet Home), Jo Yu-ri, Kang Ae-sim (Move to Heaven), Lee David (The Fortress i Svaha: The Sixth Finger), Lee Jin-uk (Miss Granny i Sweet Home), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card i Commitment), Roh Jae-won (Missing Yoon i Ditto) oraz Won Ji-an (D.P.). Wcześniej ogłoszono też wśród nowych aktorów: Yim Si-wan (Unlocked), Kang Ha-Neul (Midnight Runners), Park Sung-hoon (The Glory) i Yang Dong-geun (Yaksha: Ruthless Operations). Wi Ha-jun ponownie wcieli się w postać detektywa Jun-ho. Powróci w serialu również Gong Yoo.

Netflix

Szczegóły fabularne nie są znane, ale możemy domyślać się, że w nowych dziewięciu odcinkach, bohaterowie będą brać udział w nowych i starych konkurencjach inspirowanych zabawami dla dzieci, co wystawi na próbę nie tylko sojusze i przyjaźnie bohaterów, ale też ich własne życia. Data premiery nie jest na ten moment znana.