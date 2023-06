Squid Game: The Challenge - wideo promujące nowy program Netflixa na bazie popularnego serialu

Netflix

W 2022 roku na platformie Netflix pojawił się serial Squid Game, który z miejsca osiągnął ogromną popularność. Idąc za popularnością produkcji, Netflix przygotował program rozrywkowy imitujący gry znane z koreańskiego oryginału. Squid Game: The Challenge będzie teleturniejem, który obecnie ma otwarte zgłoszenia do wzięcia udziału.

Program zadebiutować ma w listopadzie, ale na razie nie ujawniono zbyt wielu szczegółów prócz tego, co widzimy na materiale wideo. Na nim widzimy, jak ogromny magazyn został przekształcony na to, co znają widzowie serialu. 456 graczy będzie rywalizować o nagrodę pieniężną w wysokości 4,56 miliona dolarów. Zobaczcie wideo promujące program, jak również wideo zachęcające do wzięcia w nim udziału.

Squid Game: The Challeng - wideo promujące program

W dziesięcioodcinkowym teleturnieju, zawodnicy będą rywalizować w serii gier inspirowanych programem oraz kilku nowych, a sami uczestnicy, ich strategie i sojusze, poddani zostaną próbom, w których mogą zostać wyeliminowani. Producentami serialu są Studio Lambert, wspierany przez All3Media oraz The Garden, wspierany przez ITV Studios.