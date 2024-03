Gwiazda Squid Game trafi do więzienia za molestowanie seksualne. Jak brzmi wyrok?

fot. Netflix

Reklama

O Yeong-su to południowokoreański aktor, którego możecie kojarzyć z szalenie popularnego serialu Squid Game od Netflixa, gdzie wcielał się w postać Oh Il-nama zwanego również "001", bo taki numer nosił. 79 letni aktor został nagrodzony Złotym Globem za swoją rolę, ale od pewnego czasu mówiło się o tym, że został postawiony w stan oskarżenia o molestowanie seksualne. Sprawa zaczęła się w 2017 roku, a kobieta oskarża aktora o niestosowne dotykanie jej bez zgody, konkretnie o pocałunek w policzek i przytulanie. Wówczas O Yeong-su zaprzeczył takim oskarżeniom i nadmienił, że jedynie złapał poszkodowaną za rękę, gdy wskazywał jej drogę wokół jeziora. Dodatkowo przeprosił wtedy kobietę, ale zaznaczył, że zrobił to tylko dlatego, że ta obiecała "nie robić zamieszania wokół sprawy". Aktor dodał również, że przeprosiny nie były przyznaniem się do winy. Innego zdania był sąd, który ocenił, że zeznania ofiary były spójne.

O Yeong-su trafi do więzienia

W kwietniu 2022 roku sprawa została zamknięta, lecz ofiara odwołała się od tej decyzji. Aktora postawiono w stan oskarżenia, a teraz oficjalnie poinformowano o skazaniu go na karę więzienia. O Yeong-su spędzi w nim 8 miesięcy w zawieszeniu na dwa lata, a do tego spędzi 40 godzin w ramach programu leczenia przestępców seksualnych. Aktor powiedział dziennikarzom, że planuje odwołać się od wyroku.