Stadia kończy żywot, ale dostaje nową grę i ważną aktualizację

Źródło: Google

Kończy się Google Stadia. Usługa zostanie wyłączona już 18 stycznia, a więc w przyszłą środę. To jednak nie stoi na przeszkodzie, by naprędce wydać jeszcze jedną grę - Worm Game. To zręcznościowy tytuł, który dostępny jest za darmo dla wszystkich użytkowników Stadii. Czasu na zabawę nie ma wiele, bo tytuł będzie aktywny tylko do dnia wyłączenia usługi.

Zagraj w grę, która była na Stadii, zanim Stadia pojawiła się na świecie. Worm Game to skromna produkcja, w której testowaliśmy wiele funkcji, zaczynając na długo przed naszą publiczną premierą w 2019 roku, aż do 2022 roku. Zapewne nie zdobędzie tytułu Gry Roku, ale nasz zespół spędził przy niej mnóstwo czasu i pomyśleliśmy, że podzielimy się nią z Wami. Dziękujemy za granie, dziękujemy za wszystko” - czytamy w opisie produkcji.

Wraz z wyłączeniem Google Stadia aktualizacji doczeka się kontroler. Wszystko po to, by po środzie 18 stycznia pad nie był zwykłym kawałkiem niepotrzebnego złomu elektronicznego i plastiku, a funkcjonalnym narzędziem do gier.

Google poinformowało, że otrzyma on wsparcie technologii Bluetooth, dzięki czemu będzie można go podłączyć np. do PC i grać za jego pośrednictwem w gry wideo.

Gigant z Mountain View po 18 stycznia rozpocznie proces zwrotu pieniędzy za zakupione produkcje, dodatki oraz kontrolery Stadia.