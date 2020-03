S.T.A.L.K.E.R. 2 – twórcy prezentują pierwszy screen z gry

Dwa lata temu ujawniono, że S.T.A.L.K.E.R. 2 powstaje. Od tego czasu nie otrzymaliśmy jednak żadnych nowych informacji na temat tej produkcji. Twórcy zdecydowali się jednak to zmienić i opublikowali pierwszy screen z nadchodzącej gry. W komunikacie wspominają oni, że jest to swego rodzaju prezent, który ma umilić graczom obecną izolację. GSC Game World zapewnia też, że w tym roku mamy doczekać się dalszych szczegółów na temat nowego Stalkera. Kto wie, może wśród nich znajdzie się zwiastun, fragmenty rozgrywki lub data premiery?

Na grafice widzimy mroczny las, zardzewiałe wraki pojazdów, a także tajemniczą anomalię w powietrzu.

Dear Stalkers,

Here is your first glimpse at S.T.A.L.K.E.R. 2: pic.twitter.com/HGOixm11M7

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 23, 2020