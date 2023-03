Star Trek: Discovery - koniec serialu! 5. sezon będzie ostatnim

fot. materiały prasowe

Amerykańska platforma streamingowa Paramount+ oficjalnie ogłosiła koniec Star Trek: Discovery. Serial zakończy się w 2024 roku wraz z nadchodzącym 5. sezonem. Czytamy, że włodarze serwisu chcą celebrować, jak to nazywają, przełomowy serial wielkimi wydarzeniami w kluczowych rynkach na całym świecie. Nie podano jeszcze, w jakich krajach to świętowanie ma zostać zorganizowane.

Star Trek: Discovery - historia serialu

Projekt miał premierę w 2017 roku i był pierwszym serialem oryginalnym serwisu CBS All Access, który potem zmienił się w Paramount+. W oświadczeniach prasowych chwalą przełomowe podejście do historii, różnorodność osób w obsadzie, która jest dla nich perfekcyjnym przykładem inkluzywności i zarazem chwalą jak serial honoruje dziedzictwo Gene'a Roddenberry'ego.

Star Trek: Discovery - o czym jest 5. sezon?

Finałowa seria pokaże niezawodną kapitan Burnham i załogę USS Discovery odkrywających tajemnicę, która wyśle ich na epicką przygodę przez galaktykę. Ich celem będzie odkryć i zdobyć starożytną moc, której istnienie było ukrywane przez wieki. Inni też polują na ten skarb; nowi wrogowie, którzy zrobią wszystko, aby go zdobyć.

Prace na planie 5. sezonu już się zakończyły, ale według Deadline po decyzji o końcu serialu, w planach są jeszcze dokrętki.

-Nie moglibyśmy być bardziej dumnie z tego, co Discovery dodało do dziedzictwa Star Treka, zwłaszcza w kontekście reprezentacji na ekranie. Jeśli choć jedna osoba widzi siebie na ekranie czy widzi dzięki temu w nowy sposób swoje szanse na przyszłość z uwagi na Discovery, to sądzimy, że Gene Roddenberry byłby z tego bardzo dumny - napisałi showrunnerzy serialu Alex Kurtzman i Michelle Paradise.

W obsadzie 5. sezonu są Sonequa Martin-Green (Burnham) Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) oraz Callum Keith Rennie (Rayner).

Potwierdzono, że w planach są wcześniej ogłaszane seriale. Mowa o takich tytułach jak Star Trek: Starfleet Academy oraz Star Trek: Section 31 z Michelle Yeoh w roli głównej. W produkcji pozostają Star Trek: Strange New Worlds, Star Trek: Lower Decks i Star Trek: Prodigy.

Star Trek: Discovery na razie nie jest dostępny w Polsce i nie wiadomo, kiedy się to zmieni.