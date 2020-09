Star Trek: Discovery - w serialu po raz pierwszy wystąpią postaci trans i niebinarne

fot. materiały prasowe

W nadchodzącym 3. sezonie serialu Star Trek: Discovery po raz pierwszy w historii Star Treka pojawią się bohaterowie transseksualni oraz niebinarni rasy ludzkiej. Do tego zostaną oni sportretowani przez aktorów trans i niebinarnych. W role nowych postaci wcielą się bowiem Blu Del Barrio oraz Ian Alexander. Wcześniej inne tożsamości płciowe były pokazywane na przykładach ras pozaziemskich.

Blu del Barrio zagra Adirę, postać niebinarną. Adira będzie odznaczać się ponadprzeciętną inteligencją, pewnością siebie oraz dojrzałością. USS Discovery stanie się jej nowym domem, a w Paulu Stametsie oraz w Hugh Culberze odnadzie przyjaciół. Ian Alexander odegra transseksualnego Graya, bohatera empatycznego i chcącego spełnić swoje marzenia.

Misją Star Treka od zawsze było to, by niedostatecznie reprezentowane społeczności mogły stać się dla świata widzialne. Wierzymy, że przyszłość bez podziałów opartych na rasie, płci czy orientacji seksualnej jest możliwa do osiągnięcia - powiedziała Michelle Paradise, producentka wykonawcza show.

Przypomnijmy, że w 3.trzecim sezonie przeniesiemy się w nieznaną przeszłość uniwersum Star Treka, a wydarzenia rozgrywać będą się 930 lat po tym, co działo się w finale 2. sezonu.

Amerykańską premierę 3. sezonu Star Trek: Discovery zaplanowano na 15 października 2020.