Star Trek: Picard - Patrick Stewart gotowy na ostatni film! Wymyślił inny, poruszający koniec serialu

Wszystko wskazuje na to, że kapitan Jean-Luc Picard jest gotowy na jeszcze jedną, ostatnią już misję w uniwersum Star Treka - te znakomite wiadomości napływają do nas z Making It So, książki, w której sir Patrick Stewart dzieli się z czytelnikami swoimi wspomnieniami. Aktor zdradza w niej, że chce dla portretowanej przez siebie postaci ostatniego filmu, na który ma "naciskać" wiele osób sprawujących nad franczyzą pieczę. Jak możemy przeczytać:

Star Trek: Picard Jonathanem Frakesem Brentem Spinerem LeVarem Burtonem Byłoby to poszerzenie i pogłębienie świata, który zobaczyliśmy w serialu. Rozmawiałem już o tym z(ekranowym Williamem Rikerem - przyp. aut.),(Data) i(Geordi La Forge) - wszyscy w to wchodzą. Jonathan jest moim pierwszym wyborem jeśli chodzi o reżyserię.

Alternatywne zakończenie serialu Star Trek: Picard

Na tym jednak nie koniec. Stewart wyjawia również, że miał zupełnie inny, poruszający aż do granic pomysł na ostatnią scenę serialu Picard, który podsunął scenarzystom:

Chciałem, byśmy zobaczyli go szczęśliwego, całkowicie pogodzonego ze swoim losem. Nie jest niespokojny, nie unosi się gniewem, nie jest przygnębiony. Na zdjęciu widzimy jego żonę. (...) Scenarzyści wymyślili cudowną scenę. W winnicy Jean-Luca zapada zmierzch. On patrzy na to, stojąc tyłem do widza, a u jego boku jest pies. Nagle spoza ekranu pojawia się przepełniony miłością, kobiecy głos: "Jean-Luc! Kolacja gotowa!". Czy to głos Beverly Crusher? Larisy? Kogoś, kogo nie poznaliśmy? To nie zostaje wyjaśnione. Tę kwestię miała nagrać moja prawdziwa żona, Sunny. Słysząc ten kobiecy głos, Jean-Luc odwraca się i mówi do swojego psa: "No dalej, piesku!", po czym wchodzi do domu. Zmierzch przechodzi w noc, a Picard przechodzi do historii.

Aktor przyznał, że nakręcenie tej sceny obiecała mu produkcja serialu, lecz ostatecznie zdecydowano się na inne rozwiązanie. Stewart zadawał w całej sprawie wiele pytań, czując się "coraz bardziej zniechęconym". Ktoś miał mu nawet powiedzieć, że pomysł stworzenia alternatywnego zakończenia "jest za drogi i niepotrzebny" - finalnie jako podsumowanie opowieści wybrano wspólny toast załogi statku Enterprise.

Przed powrotem do roli Picarda Patrick Stewart miał 3 warunki

W Making It So znajdziemy także szereg innych smaczków związanych z uniwersum Star Treka. I tak Stewart miał mieć trzy podstawowe warunki, które produkcja musiała spełnić, aby on zgodził się powrócić do ikonicznej roli w serialu Picard. Były to następujące punkty:

motorem napędowym serialu w pierwszym sezonie nie miało być ponowne spotkanie postaci znanych z produkcji Star Trek: Następne pokolenie

kapitan Picard nie będzie służył w Gwiezdnej Flocie i nie będzie tym samym nosił żadnych mundurów czy odznak;

historia nie potrwa dłużej niż trzy sezony.

Co ciekawe, showrunner Terry Matalas przed rozpoczęciem prac na planie 3. sezonu miał oznajmić Stewartowi, że scenarzyści chcą w finałowej odsłonie serialu sprowadzić innych bohaterów Następnego pokolenia. Aktor był początkowo nastawiony do tego pomysłu niechętnie - zgodził się pod warunkiem, że rzeczone postacie powrócą nie wszystkie jednocześnie.

