Star Trek: Strange New Worlds: plakat serialu. Będzie powiązanie z oryginalnymi filmami

Star Trek: Strange New Worlds był promowany podczas wirtualnego panelu na TCA. To tam współshowrunner projektu Akiva Goldsman (współtworzy też Star Trek: Picard) zapowiada, że jedna z postaci będzie związana z Khanem z filmu Star Trek II: Gniew Khana. Okazuje się La'an Noonien-Singh grana przez Christinę Chong jest z nim spokrewniona. Potwierdził to podczas panelu, ale nie zdradził jakie to będzie mieć fabularne znaczenie.

Star Trek: Strange New Worlds - kiedy premiera?

Opublikowano plakat i potwierdzono datę premiery na 5 maja 2022 roku. Przypomnijmy, że jest to pierwszy serial w ostatnich latach, który nie będzie opowiadać dużej historii rozpisanej na cały sezon, ale wraca do korzeni i jednoodcinkowych opowieści.

W obsadzie są Anson Mount (Christopher Pike), Ethan Peck (Spock), Rebecca Romjin (Numer 1) i Celia Rose Gooding (Uhura).

Pierwszy odcinek serialu został wyreżyserowany przez Goldsmana, który napisał także jego scenariusz. Autorami historii są Goldsman, Alex Kurtzman i Jenny Lumet. Goldsman, Kurtzman, Lumet, Alonso Myers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth i Aaron Baiesą są producentami wykonawczymi.

Paramount+ wie, że ma hit, więc już zamówili realizację 2. sezonu.

