Star Trek: Voyager doczekał się nieoficjalnej edycji 4K

Choć żyjemy w erze remasterów, nie wszystkie filmy i seriale mają szansę na ukazanie się w oficjalnej wersji 4K. W obawie przed tym, że taki los spotka także Star Trek: Voyager, pewien fan serii postanowił na własną rękę zająć się przeskalowaniem produkcji do wyższej rozdzielczości. A pomogły mu w tym algorytmy sztucznej inteligencji.

Billy Reichard wziął na warsztat wydanie DVD serialu, które poddał automatycznej obróbce za pośrednictwem oprogramowania wykorzystującego w procesie skalowania technologię uczenia maszynowego. Oto jak prezentuje się próbne nagranie 4K upublicznione w sieci:

Proces skalowania okazał się niezwykle czasochłonny, przetworzenie jednego odcinka zajmuje twórcy aż sześć godzin. Algorytm nie jest także doskonały, gdyż niezbyt dobrze radzi sobie z synchronizacją obrazu i dźwięku, co można dostrzec na powyższym materiale. W niektórych scenach dialogi delikatnie rozmijają się z ruchem ust aktorów. Wszystko z powodu zmiennego frame rate’u materiału źródłowego. Wydanie DVD Star Trek: Voyager nie jest odtwarzane przy stałej liczbie klatek na sekundę, przez co praca z algorytmem jest żmudna i trudna.

Ale Reichard twierdzi, że rozwiązał problem z synchronizacją dźwięku w nowszych nagraniach i liczy na to, że w przyszłości uda mu się przeskalować wszystkie odcinki do 4K. Niestety, serial Reicharda raczej nie trafi do szerokiego grona odbiorców. Gdyby udostępnił całość w sieci, naruszyłby prawo autorskie. Pozostaje liczyć na to, że w przyszłości powstanie oficjalny remaster 4K stworzony przy wsparciu algorytmów SI.