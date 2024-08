Kate Mulgrew rozmawia o powrocie Janeway ze Star Trek: Voyager. Ma jednak warunki

fot. materiały prasowe

Kate Mulgrew grała kapitan Janeway w serialu Star Trek: Voyager z 1995 roku. Niedawno powróciła do swojej postaci w animacji Star Trek: Prodigy,ale w wersji hologramu, więc nie jest to ta sama bohaterka. Podczas San Diego Comic-Con 2024 portal CBR.com spytał ją o powrót do Janeway w wersji aktorskiej. Tak jak po latach Sir Patrick Stewart wrócił jako Picard.

Kate Mulgrew jako admirał Janeway

Wiemy, że Janeway po latach zdobyła tytuł admirała. W rozmowie z dziennikarzem przyznała, że niedawno spotkała się z nadzorcą serialowego uniwersum Alexem Kurtzmanem, z którym rozmawiała o powrocie w wersji aktorskiej. Mulgrew ma jednak kilka warunków.

- Musiałoby być to nienaganne. Musiałoby to powstać bez pychy i być czymś autentycznym. Musiałoby być to tak cholernie dobre, że nie mogłabym kwestionować żadnego elementu. To w końcu powrót po 25 latach do postaci, która była poważana i kochana przeze mnie. Muszę o nią dbać. Powiedziałam Alexowi: "Kocham ją. Nigdy nie będzie źle wykorzystana. ale musi być doceniona. Scenariusz musiałby być jak twór z nieba." Dalej będziemy rozmawiać, ale na ten moment to tylko dyskusje.

Aktorka dodała, że jeśli zgodzi się, to tylko też wówczas, gdy Janeway będzie w centrum wydarzeń. Innego scenariusza nie widzi.

Alex Kurtzman nie skomentował rozmów z Kate Mulgrew, więc nie wiadomo, jaki ma pomysł na powrót Janeway.