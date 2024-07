Ile Star Treków widział w życiu William Shatner? Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

materiały prasowe

Mówisz: "Star Trek", myślisz: "William Shatner" (no albo "Picard", panie kapitanie) - i od razu dopowiadasz sobie, że legendarny aktor w swoim długim, już 93-letnim życiu musiał naprawdę wiele razy wyruszać na i przed ekranem tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. Jak się jednak teraz okazuje, odtwórca roli kapitana Jamesa Tyberiusza Kirka z serialu z 1966 roku z franczyzą Star Treka jest na bakier.

W wywiadzie dla serwisu ET Shatner z rozbrajającą szczerością wyznał, że nie tylko nie widział żadnego ze spin-offów oryginalnej serii, wliczając w to późniejsze filmy i seriale, ale także miał okazję obejrzeć jedynie "część" produkcji z lat 60., w której zagrał główną rolę. Co było powodem takiego obrotu spraw? Aktor nie owija w bawełnę:

Powiem ci teraz coś, czego nikt nie wie. Nigdy nie widziałem żadnego innego Star Treka i obejrzałem naprawdę mało odcinków serialu, w którym grałem - tak mało, jak to tylko możliwe. Naprawdę nie lubię na siebie patrzeć na ekranie, ale innych produkcji też nie widziałem. Uwielbiam ten świat, zakładam, że to świetne historie, ale po prostu nie oglądam telewizji. Lubię obejrzeć dokumenty, programy informacyjne, sport, coś historycznego, ale z jakiegoś powodu staram się unikać telewizji. Moja rodzina zawsze namawiała mnie, żebym coś obejrzał. "Pokochasz to" - mówili. Ale ja nigdy nie miałem czasu.

Miejmy chociaż nadzieję, że maestro Shatner obejrzał film Star Trek V: Ostateczna granica z 1989 roku, który... sam wyreżyserował.

