Star Trek: Starfleet Academy z wielkim nazwiskiem w obsadzie. W kogo wcieli się Paul Giamatti?

Uniwersum Star Treka zdaje się bardzo atrakcyjnym kierunkiem dla wielu utalentowanych aktorów, ponieważ wiemy już o udziale Michelle Yeoh w jednej z produkcji z tego świata, a właśnie Star Trek pochwalił się zaangażowaniem Paula Giamattiego, nominowanego niedawno do Oscara, do serialu Star Trek: Starfleet Academy.

Paul Giamatti ma się wcielić w rolę antagonisty i co jakiś czas pojawiać w powracającej roli. Jest to człowiek, którego przeszłość łączy się z jednym z kadetów.

Czasem masz tyle szczęścia, by dowiedzieć się, że jeden z najlepszych aktorów na świecie jest ogromnym fanem Star Treka i spotkanie z Paulem było jednym z niezwykłych przeżyć tego typu. Ogrom jego radości z dołączenia do naszego serialu może równać się tylko naszej wdzięczności z faktu dołączenia do naszej obsady.

Tak angaż aktora skomentował Alex Kurtzman, co-showrunner oraz producent wykonawczy całej serii.

Star Trek: Starfleet Academy - o czym jest serial?

Historia opowiada o klasie kadetów akademii Gwiezdnej Floty, którzy dorastają w najbardziej legendarnych miejscach galaktyki. Grupa pod okiem wykładowców odkryje, co trzeba zrobić, aby zostać oficerem Gwiezdnej Floty, ale jednocześnie będą musieli zmagać się z przyjaźniami, rywalami, miłością i nowym wrogiem, który zagraża akademii i samej Federacji.

Fabuła osadzona jest w czasach z najnowszych sezonów Star Trek: Discovery Tam w jednym sezonie załogę opuściła Tilly, która postanowiła zostać wykładowczynią w akademii Gwiezdnej Floty. W ogłoszeniu serialu nie ujawniono obsadę, więc nie wiadomo, czy jej obecność jest nadal aktualna.