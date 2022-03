Star Trek - zwiastun odrestaurowanej wersji reżyserskiej filmu z 1979 roku

paramount

Star Trek to film z 1979 roku w reżyserii Roberta Wise'a. Paramount odrestaurował produkcję do jakości 4K HDR oraz wzbogacono całość o dźwięk Dolby Atmos. Nad projektem pracowano od lat - Wise w 2001 roku był obecny przy tworzeniu wersji reżyserskiej, która miała mieć zmieniony montaż i poprawione efekty wizualne. Wise zmarł w 2005 roku, ale producent David C. Fein i zespół ekspertów, kontynuowali projekt pod kierownictwem Darena Dochtermana.

Feit zdradził, że Paramount dało dostęp do oryginalnych materiałów z filmu, a dzięki możliwościom współczesnej edycji filmów, wersja reżyserska może zachwycić fanów kultowej produkcji. W filmie wystąpili William Shatner jako Kapitan Kirk oraz Leonard Nimoy w roli Spocka. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nowej wersji:

Star Trek - o czym film z 1979 roku?

Wielki statek kosmiczny należący do obcych niszczy z wielką siłą trzy potężne krążowniki Klingonu i dostaje się do przestrzeni Federacji. Admirał James T. Kirk obejmuje dowództwo na Enterprise po raz pierwszy w historii. Stacja kosmiczna Epsilonu IX ostrzega Federację, ale również zostaje zniszczona przez obcych. Kirk zwołuje resztę załogi i pozyskuje nowych członków. Czy admirał poradzi sobie z obroną Ziemi?

Premiera odrestaurowanej wersji 5 kwietnia na Paramount+.