Star Wars 9 - najgorsze zyski z całej trylogii. Znamy kwotę

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie zakończyło Sagę Skywalkerów i domknęło historię opowiadaną na przestrzeni dziewięciu filmów. Sam fakt bycia wielkim finałem, powinien zapewnić frekwencyjny i finansowy sukces. Tak się ostatecznie nie stało, a portal Deadline podaje, że Star Wars 9 zanotowało najgorszy zysk z całej trylogii.

Wydaje się, że suma 1 074 144 248 dolarów w box office, to wystarczający powód do zadowolenia. Jeśli jednak spojrzymy nieco szerzej, szybko zobaczymy, że lepiej pod tym względem wypadają nie tylko dwie poprzednie odsłony trylogii, ale także takie filmy jak: Joker, Skyfall, Minionki lub Kapitan Marvel. Od tej sumy należy odjąć jednak budżet (275 mln dolarów) oraz koszta poniesione na rzecz kampanii. Deadline donosi, że zysk netto wyniósł 300 mln dolarów. Jest to mniej nawet od Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, gdzie zarobiono na czysto 319,6 mln dolarów. Wypada jednak lepiej od Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, gdzie ostatecznie studio zanotowało straty w wysokości 77 mln dolarów.

Kwoty oraz wnioski wymienione powyżej wymusiły pewne zmiany w polityce Lucasfilm i Disneya. Na razie czeka nas zatem przerwa od kolejnych produkcji kinowych z uniwersum.