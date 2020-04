The Mandalorian - Giancarlo Esposito o Moffie Gideonie. Zapowiada dużo akcji - na planie złamał już kilka mieczy

Jak wiemy z finału serialu The Mandalorian, Moff Gideon przeżył katastrofę swojego TIE Fightera, a przy okazji jest też posiadaczem Darksabera. Ikoniczna broń Mandalorian ma olbrzymie znaczenie dla ich kultury.

Serial Star Wars Rebelianci pokazuje, że Sabine Wren sprowadza Darksaber z powrotem na Mandalore, przekazując go Bo-Katanowi, starając się zjednoczyć klany. Dewastacja planety w czasie Wojen Klonów nie pomaga w utrzymaniu sprzeciwu wobec rządów imperialnych, co mogło dać Gideonowi idealną okazję do przejęcia kontroli.

Aktor wcielający się w Moffa, Giancarlo Esposito, niedawno opowiedział o swojej roli, wyjawiając, że zobaczymy Gideona w dużo brutalniejszej wersji (z Darksaberem w ręku) w 2. sezonie serialu. Powiedział też, że na planie złamał już ze trzy miecze. Opowiedział, jak trudno było posługiwać się rekwizytem podczas filmowania.

Wspaniale jest mieć tę kultową broń w ręku. Trzeba się przyzwyczaić, ponieważ jest dłuższa niż zwykły miecz lub szabla. Musisz wymyślić, jak radzić sobie z uchwytem. I kiedy już używasz takiej broni, musisz pamiętać, by uderzać w odpowiedni sposób, pilnować, by jej nie upuścić. Potężne uczucie, cudowne. W zeszłym tygodniu złamałem ze trzy z nich [śmiech].

Esposito skomentował też porównanie nowego złoczyńcy do Gusa Fringa z Breaking Bad. Aktor w obu przypadkach łączy wyrafinowanie z pewną wrogością. Artysta wskazał jednak na zasadnicze różnice pomiędzy postaciami. Fring pociąga za sznurki i skrupulatnie obmyśla plan, by osiągnąć to, czego chce. Gideon nie boi się samemu wykonać brudnej roboty.

Moff różni się od Gusa Fringa. Włada mieczem. Sam potrafi wykonać brudną robotę i jest do tego chętny. Jest o wiele bardziej niestabilny, jest wojownikiem, a to może powiedzieć nam o nim kilka rzeczy w następnym sezonie. Skąd tak naprawdę się wziął? Odpowiedzi na wiele pytań będą chciały ujrzeć światło dzienne. Uwielbiam ten serial - to ostateczny kosmiczny western. Nigdy czegoś takiego nie widzieliście.

Gideon mógł pojawić się dopiero pod koniec serialu The Mandalorian, ale to wystarczyło, by zapaść widzom w pamięć.