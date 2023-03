The Acolyte - kiedy premiera serialu Star Wars? Szef Disneya dał częściową odpowiedź

fot. Disney+

Trwają prace na planie The Acolyte, czyli nowego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen. Dzięki szefowi Disneya Bobowi Igerowi wiemy, że projekt nie zadebiutuje w 2023 roku. Najpewniej w myśl wprowadzanej przez Disneya strategii walki o jakość, Iger zapowiedział, że premiera odbędzie się dopiero w 2024 roku. Jednak dokładny termin nie został sprecyzowany. Według szefa Disneya serial wygląda genialnie, bo niedawno dostał fragmenty do zobaczenia i oceny. Będzie to drugi serial Star Wars w 2024 roku obok 2. sezonu Andora.

Star Wars: Acolyte - co wiemy?

Nie jest wykluczone, że zobaczymy pierwsze materiały z serialu już w kwietniu 2023 roku podczas Star Wars Celebration, który odbędzie się w Londynie. Historia serialu rozgrywa się w czasach Wielkiej Republiki, więc wiele lat przed wydarzeniami z trylogii prequeli.

Dafne Keen niedawno zapowiedziała, że serial wyjaśni, jak Sithowie dokonali infiltracji Jedi i to na Sithach skupia się historia. Główną role gra Amandla Stenberg. W obsadzie są także Lee Jung-jae, Dafne Keen oraz Carrie Anne-Moss.

Za sterami stoi Leslye Headland, a jedną ze scenarzystek jest Charmaine DeGrate (House of The Dragon). Prace na planie jeszcze potrwają.