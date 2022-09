Star Wars: Andor mógł mieć więcej sezonów. Czemu zmieniono plan?

Disney+

Serail Star Wars: Andor został rozplanowany na dwa sezony. Każdy ma liczyć 12 odcinków, a ostatnia scena 2. sezonu bezpośrednio wprowadzi do początkowych wydarzeń Łotra 1. Okazuje się, że pierwotny wstępny plan był inny.

Andor na 5 sezonów

Informację o pierwotnym planie zdradziła w wywiadzie Denise Gough, która gra Dedrę Meero, agentkę Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, która jest jedną z ważniejszych postaci serialu. Ujawniła, że pierwotnie chciano, aby ten serial miał pięć sezonów. Nawet początkowo podpisali takie kontrakty. Ostatecznie to Diego Luna odmówił zagrania w pięciu sezonach.

- Diego powiedział wówczas: "Umrę, jeśli zrobię 5 sezonów". Dlatego wówczas skondensowali to do tego nadzwyczajnego efektu końcowego. Nie wiem, jak on to zrobił, ale Tony Gilroy był w stanie rozpisać to na tylko jeszcze jeden sezon, by opowiedzieć całą historię.

Wiemy, że Gilroy w dwóch sezonach chce opowiedzieć wydarzenia z okresu pięciu lat. Dzięki temu w drugim sezonie mamy cztery bloki fabularne: każdy z 3 odcinków bloku to jeden rok w świecie Star Wars.

Star Wars: Andor - premiera 21 września w Disney+.