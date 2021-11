Star Wars - Chloe Zhao wyreżyseruje film z uniwersum?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Empire

Chloé Zhao jest obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych reżyserek w Hollywood. Twórczyni zdobyła Oscara za swój film Nomadland, a w listopadzie do kin weszło Eternals, czyli widowisko MCU, które nakręciła. Okazuje się, że kolejnym przystankiem w karierze Zhao może być uniwersum Gwiezdnych wojen. W czasie kampanii promocyjnej Eternals reżyserka mówiła o tym, że chciałaby stanąć za kamerą filmu ze świata Star Wars. Portal One Take News w oparciu o kilka swoich źródeł wyjawił, że Zhao jest bliska podpisania umowy na wyreżyserowanie filmu z uniwersum Gwiezdnych wojen, za który odpowiada Kevin Feige. Co ciekawe niektóre źródła strony twierdzą, że już podpisała umowę. Jak na razie oczywiście należy traktować informację z przymrużeniem oka. Pozostaje czekać na oficjalny komunikat.

fot. Marvel

Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo również, kiedy film mógłby zadebiutować w kinach.