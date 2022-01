Star Wars: Eclipse - przecieki sugerują, że gra czerpie inspiracje między innymi z The Last of Us

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Quantic Dream

Na grudniowej imprezie The Game Awards 2021 oficjalnie zapowiedziano grę Star Wars: Eclipse. Niestety poza klimatycznym zwiastunem CGI nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji. Nieco więcej światła na ten tytuł rzuca jednak branżowy insider o pseudonimie AccountNGT, który na Twitterze ujawnił sporo szczegółów.

Eclipse opisywane jest przez niego jako bardzo ambitny projekt i przygodowa gra akcji w otwartym świecie, która czerpać będzie m.in ze Star Wars Jedi: Upadły zakon oraz... The Last of Us. Ten pierwszy tytuł miał zainspirować sceny akcji i walkę, z drugiego wykorzystano zaś sposób połączenia ze sobą historii oraz rozgrywki.

Oprócz tego AccountNGT zdradza również, że gra ma zaoferować więcej grywalnych postaci niż wcześniejsze gry studia Quantic Dream, nieliniową historię, a także elementy sieciowej rywalizacji. Na premierę najprawdopodobniej trzeba będzie poczekać kilka lat: produkcja ruszyła dopiero na początku 2021 i na tym etapie nie ukończono nawet scenariusza. Co więcej, studio podobno ma pewne problemy z tworzeniem gry oraz rekrutowaniem pracowników.

https://twitter.com/accngt/status/1487462264819048451

Powyższe detale nie pochodzą z oficjalnego źródła, wiec radzimy podchodzić do nich z dystansem. Niemniej jednak AccountNGT wydaje się wiarygodnym informatorem: to on wspominał o Eclipse jeszcze przed zapowiedzią gry.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.