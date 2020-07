Star Wars: Galaxy's Edge - Oga's Cantina jednym z najlepszych barów w USA?

fot. Richard Harbaugh/Disney Parks

Star Wars: Galaxy's Edge to oficjalny park rozrywki, który pozwala fanom przenieść się do świata Gwiezdnych Wojen. Jest to pierwszy oficjalny park Gwiezdnej Sagi, w którym na uczestników czeka wiele nieoczekiwanych atrakcji i przygód związanych z fabułą całego kanonu. Akcja rozgrywa się tuż po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: ostatni Jedi, przed Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, a każdy pracownik kompleksu gra jakąś postać w świecie Gwiezdnych Wojen, by zapewnić pełną immersję świata przedstawionego.

Tymczasem Oga's Cantina, czyli bar w Star Wars Galaxy's Edge, został uznany przez magazyn Esquire za jeden z najlepszych barów w całej Ameryce. Publikacja uwzględniała opracowywane przez rok zestawienie; Adrienne Westenfeld opisała jej ukochaną lokalizację w parku rozrywki. Napisała:

Dla wielu pierwszym skojarzeniem jest prawdopodobnie scena z kantyny z epizodu IV. To wyjaśnia ogromne kolejki, ciągnące się przed Oga's Cantina. Warto poczekać, by spełnić tę fantazję. Dymiące drinki w neonowych kolorach, pilot kosmicznego statku zmieniony w DJ-a, a kto wie, może obok Ciebie prześliźnie się Han Solo?

Jakie warunki należy spełnić, by znaleźć się na liście najlepszych barów wg Esquire? Przede wszystkim: należy sprawić, by po opuszczeniu Twojego baru goście marzyli o tym, by do niego powrócić. Podobno tak właśnie jest w przypadku Oga's Cantina, co potwierdzają wspomniane długie kolejki.