Star Wars - John Boyega jest dumny z Disneya. Chodzi o reakcję na rasistowską krytykę Moses Ingram

fot.: Disney

John Boyega wystąpił w serii Star Wars w trzech filmach z trylogii sequeli, w których wcielił się w rolę byłego szturmowca, Finna. Jego angaż początkowo spotkał się z nieprzychylnymi, wręcz w niektórych wypadkach rasistowskimi komentarzami fanów. To samo spotkało Moses Ingram, która zagrała postać Revy w serialu Obi-Wan Kenobi.

Boyega w programie SiriusXM Tell Me Everything With John Fugelsang pochwalił Disneya za sposób w jaki zareagował na krytykę aktorki z ich serialu. Warto przypomnieć, że aktor wcześniej miał wielkie pretensje o to, że spółka była cicho, gdy jego spotkały rasistowskie komentarze. Teraz jednak stwierdził, że pogodził się z tym i poczuł ulgę, jak zobaczył, że Disney oraz gwiazda Obi-Wana, Ewan McGregor bronią Ingram i ją wspierają.

fot. EW.com

Star Wars - Boyega i traktowanie postaci o innym kolorze skóry niż biała

Warto zaznaczyć, że w 2020 roku Boyega również wyraził swoją frustrację związaną z traktowaniem w serii Star Wars postaci o innym kolorze skóry niż biała. Te zwykle były usuwane w filmach na drugi plan. Stwierdził jednak w rozmowie z BBC, że dyskutował o tej kwestii z szefową Lucasfilm, Kathleen Kennedy i ta wyraziła wsparcie dla całej sprawy, co było widoczne choćby w kolejnych serialach z uniwersum.