Tak mogło wyglądać Star Wars: Knights of the Old Republic Remake od Aspyr. Grafiki trafiły do sieci

Teraz jednak w sieci pojawiły się materiały, które rzucają światło na początkowy etap produkcji – mianowicie na wczesną wersję gry Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, za którą pierwotnie odpowiadało studio Aspyr Media. Opublikowane zrzuty ekranu, pochodzące z portfolio byłego artysty Aspyr, dają graczom wgląd w to, jak mógł wyglądać remake kultowego RPG, zanim projekt został przekazany w ręce Saber Interactive.

Grafiki prezentują szereg szczegółowo wykonanych modeli – przede wszystkim broń oraz rekwizyty, które miały posłużyć do stworzenia immersyjnego świata. Artysta odpowiedzialny za ich wykonanie ujawnił, że niektóre elementy scenografii były projektowane z myślą o wprowadzeniu gracza w świat Star Wars Knights of the Old Republic Remake.

Najciekawsza informacja dotyczy jednak uzbrojenia. Z materiałów wynika, że Aspyr zamierzało zaimplementować modułowy system broni palnej. Rozwiązanie to pozwoliłoby graczom na swobodne wymienianie poszczególnych części, co z kolei umożliwiałoby ulepszanie posiadanych karabinów i pistoletów.

KOTOR Remake - anulowana wersja gry

Pierwotnie projekt znajdował się pod opieką Aspyr Media, studia mającego już doświadczenie w przenoszeniu klasycznych gier z uniwersum Star Wars. Jednak po długim okresie braku jakichkolwiek konkretów i narastającej fali spekulacji, kilka lat temu poinformowano o kluczowej zmianie: produkcję przekazano zespołowi Saber Interactive.

Mimo upływu czasu i przejęcia prac przez Saber Interactive, konkretne informacje, zwiastuny czy data premiery wciąż pozostają nieznane. Studio wielokrotnie zapewniało fanów, że projekt jest wciąż aktywnie rozwijany i powstaje z myslą o PC oraz PS5.