Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - premiera opóźniona bezterminowo. Co jest tego powodem?

fot. materiały prasowe

Jason Schreier ma złe wieści dla wszystkich osób czekających na remake Star Wars: Knights of the Old Republic. Choć gra nigdy nie doczekała się oficjalnej i konkretnej daty premiery, to dziennikarz serwisu Bloomberg donosi, że jej produkcja została aktualnie wstrzymana i nie wiadomo kiedy ruszy ponownie. Wszystko to związane jest ze zwolnieniem z Aspyr Media dwóch osób: Brada Prince'a oraz Jasona Minora, czyli odpowiednio design directora oraz art directora. Niestety nie wiadomo, dlaczego mężczyźni stracili prace, Minor miał jedynie napisać w mediach społecznościowych, że było to niespodziewane. Po całym zdarzeniu włodarze studia poinformować pozostałych pracowników, że projekt zostaje wstrzymany na czas nieokreślony, by poszukać "nowych kontraktów oraz szans rozwoju", a sam Schreier mówi wprost, że dalsze losy tego tytułu są aktualnie niepewne.

Przypominamy, że remake Star Wars: Knights of the Old Republic zapowiedziano podczas jednej z prezentacji PlayStation Showcase jako tytuł zmierzający na (czasową) wyłączność dla PC oraz konsol Sony. Ograniczono się jednak wyłącznie do zaprezentowania krótkiego teasera i nie zdradzono żadnych detali.