Star Wars: Lando - zmiana scenarzystów serialu. To dobra wiadomość dla fanów Atlanty

Jak donosi Jeff Sneider z Above the Line i potwierdza Deadline, za kulisami oczekiwanego serialu Lando doszło do ważnej zmiany. Justin Simien nie jest już twórca i scenarzystą serialu. Fani Gwiezdnych Wojen przyjęli tę informacje z aprobatą, bo pomimo dobrze ocenianego Drodzy biali! ma on na koncie superprodukcję Nawiedzony dwór, która od 28 lipca jest na ekranach kin, a krytycy nie pozostawili na nim suchej nitki.

Lando - nowi scenarzyści

Według źródeł teraz Donald Glover oraz jego brat Stephen Glover napiszą scenariusz całego serialu. Deadline twierdzi, że Simien przestał mieć związek z projektem w 2022 roku, a nowi scenarzyści dogadali się z Lucasfilmem przed wybuchem strajku scenarzystów. Jak twierdzi jednak Sneider panowie jeszcze nie zaczęli pisać serialu. Mogą to zrobić dopiero po zakończeniu strajku. Duet wcześniej współpracował ze sobą przy serialu Atlanta.

Donald Glover ponownie zagra Lando Calrissiana, w którego wcielał się w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Szczegóły fabuły i wizji na serial nie są znane.