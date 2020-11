Star Wars: Origins - fanowski film z rozmachem i oryginalnym pomysłem. Naziści, pustynia, krążownik i... Moc

Star Wars: Origins - screen z YouTube

Na YouTube możecie już obejrzeć trwający ponad dwadzieścia minut fanowski film pt. Star Wars. Origins. Jest to amatorski film przygodowy czerpiący inspiracje przede wszystkim z Gwiezdnych wojen i Indiany Jonesa (nieprzypadkowo akurat z tych dwóch serii, co zrozumiecie oglądając produkcję do końca). Nazywa się go "prawdopodobnie najdroższym fanfilmem, jaki powstał" - w istocie, wygląda świetnie. Za jego wyprodukowaniem stoi wielokrotnie nagradzany zespół i wielbiciele Star Wars, w tym scenarzysta i reżyser Phil Hawkins. Jest to projekt non-profit, będący zwieńczeniem trzyletniej pracy. Możecie go obejrzeć tutaj: