Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Brak trylogii Star Wars od Riana Johnsona to wina Ostatniego Jedi i fanów? "Nie, absolutnie nie"

Rian Johnson po latach odniósł się do mieszanego odbioru jego filmu, Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi, wśród fanów Star Wars. To właśnie przez to stracił możliwość wyreżyserowania własnej trylogii? Wprost przeciwnie - po krytyce chciał tego jeszcze bardziej.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  gwiezdne wojny 
Gwiezdne Wojny: ostatni Jedi Rian Johnson
1. Powrót Luke'a Skywalkera
Reklama

Film Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi w reżyserii Riana Johnsona był sukcesem finansowym, ale wywołał ogrom kontrowersji i dyskusji po premierze. Fani franczyzy podzielili się na dwa obozy - jedni chwalili produkcję za odwracanie oczekiwań, a drudzy krytykowali reżysera m.in. za wątek Luke'a Skywalkera, który był inny niż się spodziewali. Świeżo po premierze media informowały o planach na całą trylogię filmów reżyserowanych przez Johnsona w świecie Star Wars, ale ostatecznie na planach się skończyło, choć niewykluczone, że ten temat powróci jeszcze w przyszłości. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy odbiór Ostatniego Jedi miał wpływ na to, że plany na trzy filmy wylądowały w szufladzie właśnie z powodu kontrowersji wokół tamtej produkcji. Po latach Rian Johnson odpowiada na te teorie.

W Avengers: Doomsday wróci legenda MCU. Z Mjolnirem - ale to nie postać, o której myślicie

Reżyser odwiedził Newport Beach Film Festival, gdzie udzielił odpowiedzi na pytanie o to, czy odbiór Ostatniego Jedi wpłynął na jego niezrealizowaną trylogię w świecie Gwiezdnych Wojen:

Nie, absolutnie nie. [Odbiór Ostatniego Jedi] był powodem, dla którego chciałem zrobić tę trylogię. [...] Jestem wieloletnim fanem Star Wars. Wiem, jak to działa. Wiem, że fani mają w sobie dużo pasji w tych sprawach. Kochamy to, co kochamy i nienawidzimy tego, czego nienawidzimy. A potem o to wszystko się kłócimy. Tak było od czasów Oryginalnej Trylogii.

Byłem na studiach, gdy premierę miały prequele. [...] Toczyliśmy całe wojny o to. Okazało się wtedy, że to przekonanie, że fandom Star Wars jest zunifikowany i zawsze trzyma się razem, było fałszywe. Gwiezdne Wojny dla każdego znaczą coś innego. Uważam, że częścią zabawy jest dyskutowanie o tym w kulturalny sposób.

Od momentu zrobienia tego filmu rozmawiałem z wieloma ludźmi na jego temat. To było najbardziej pozytywne doświadczenie jeśli chodzi o interakcje z osobami, które doświadczyły tej produkcji, jakie miałem w swojej karierze. Skończyło się na tym, że pokochałem fandom Star Wars jeszcze bardziej niż kiedy wchodziłem do tego świata.

Na koniec Rian Johnson przyznał, że nadal chętnie zrealizowałby swoją trylogię, ale szanse na to są raczej niewielkie.

Kontrowersje wśród fanów Star Wars

10. Największy plot twist w historii

Jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii kina, a już na pewno w Gwiezdnych Wojnach, też wywołał mieszane reakcje wśród fanów. Niektórym twist z Darthem Vaderem wcale się nie podobał.

arrow-left
10. Największy plot twist w historii
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  gwiezdne wojny 
Gwiezdne Wojny: ostatni Jedi Rian Johnson
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,5

2017
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Oglądaj TERAZ Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 David Harbour - Millie Bobby Brown - Stranger Things
-

David Harbour nie "znęcał się" nad Millie Bobby Brown. Tylko spójrzcie na to wideo

2 Michael - plakat i zdjęcia
-

Zwiastun Michaela to hit - bije na głowę Johna Wicka 4. Czy powstanie 2. część?

3 Pokemon Legends: Z-A - Mega Dimension
-

Pokemon Legends: Z-A - Mega Dimension ma datę premiery. Dodatek zniesie dotychczasowy limit poziomu!

4 Solo Leveling - 2. sezon
-
Plotka

Zamiast 3. sezonu powstanie film? Nowe doniesienia o anime Solo Leveling

5 Marvel 1943: Rise of Hydra
-

Marvel 1943: Rise of Hydra się spóźni. Na początku 2026 roku nie zagramy w ten tytuł

6 Coś - film z 1982 roku
-

Powstanie kontynuacja kultowego horroru? Pierwsza część do dziś śni wam się po nocach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV