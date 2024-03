Dlaczego skasowano strzelankę Star Wars od Respawn Entertainment? Rzekomy powód zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pod koniec lutego Electronic Arts poinformowało o zwolnieniach, które dotknęły 5% wszystkich zatrudnionych. Przy okazji zdradzono również, że skasowano jedną z tworzonych gier - pierwszoosobową strzelankę w uniwersum Star Wars, w której gracze wcieliliby się w mandaloriańskiego łowcę nagród. Za produkcję odpowiadał zespół Respawn Entertainment, a wydawca nie zdradził, dlaczego zdecydowano się na wyrzucenie projektu do kosza.

Teraz jednak do sieci trafił rzekomy powód, choć warto zaznaczyć, że to nieoficjalna informacja. Na francuskojęzycznym kanale Origami zdradzono, że Electronic Arts miało nie odpowiadać to, że w grze nie byłoby Jedi ani mieczy świetlnych. Wychodzi więc na to, że zdaniem włodarzy EA taki tytuł mógłby nie przypaść do gustu graczom.

Fani gier w świecie Gwiezdnych Wojen nie mają jednak powodów do narzekań. Cameron Monaghan (wcielający się w Cala Kestisa) zdradził, że powstaje Star Wars Jedi 3, w 2024 roku na rynek ma trafić Star Wars Outlaws tworzone przez Ubisoft, a Bit Reactor nadal pracuje nad grą strategiczną w tym uniwersum.