Star Wars: The Acolyte - kim są bohaterowie? Nowe szczegóły o postaci Sitha

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Według dziennikarza Caleba Williamsa, którego doniesienia często się sprawdzają serial Star Wars: The Acolyte ma skupiać się na bliźniaczkach, które zostały rozdzielone po urodzeniu. Jedna została Padawanką Jedi, druga zabójczynią Sithów, która będzie akolitką potężnego mistrza. Obie postacie gra Amandla Stenberg.

Sama aktorka przybyła na panel w cosplayu. Przebrała się za Padme Amidalę z prequeli.

Star Wars: The Acolyte - szczegóły

Z panel udowiedzieli się, że historia osadzona jest pod koniec epoki zwanej Wielką Republiką, więc jakieś 100 lat przed Nową nadzieją. Carrie-Anne Moss oraz Jung-jae Lee grają mistrzów Jedi. A Joonas Suotamo wciela się w Jedi z rasy Wookiee. Za sterami stoi Leslye Headland, znana z dobrze ocenianego serialu Russian Doll.

Oficjalne informacje o fabule nie zostały jeszcze ujawnione. Wiemy jednak, że kwestia Sithów jest tutaj kluczowa i to o nich jest ten serial. Najwyraźniej tytułową akolitką Sithów będzie właśnie bohaterka grana przez Stenberg. Na ten moment nie ma informacji o jej mistrzu.

Podczas Star Wars Celebration pokazano zwiastun, który nie trafił oficjalnie do sieci. Pokazywał on wiele walk na miecze świetlne oraz przy użyciu sztuk walki. Zebrani chwalą kręcenie na tle prawdziwych scenografii i w lokacjach, a nie przy użyciu Volume czy CGI, jak w The Mandalorian.

The Acolyte - premiera w 2024 roku.