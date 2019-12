Star Wars w Facebook Messenger. Nowe efekty w klimacie Gwiezdnych wojen

Już za kilka dni sale kinowe zapełnią się po brzegi. Najnowsze Gwiezdne wojny będą zwieńczeniem sagi rodu Skywalkerów, która rozpoczęła się przeszło 40 lat temu. Przedstawiciele Facebooka stwierdzili, że nie można przejść obok takiego wydarzenia obojętnie i dodali do Messengera kilka opcji, które pozwolą podzielić się swoją miłością do gwiezdnowojennej sagi z innymi użytkownikami komunikatora. Messenger wzbogacił się w filtry AR, naklejki oraz reakcje nawiązujące do najnowszego filmu Disneya.

Użytkownicy komunikatora mogą skorzystać z trzech motywów, które automatycznie przerobią ich zdjęcia. Pierwszy pozwala zadeklarować, po której stronie mocy stoimy – wystarczy tylko przekręcić głowę w odpowiednią stronę, aby zalać ją blaskiem niebieskiego bądź czerwonego miecza świetlnego. Drugi obsadzi nas w roli pilota X-Wing, a trzeci pozwoli odbyć podróż nadświetlną – wyświetli za nami rozgwieżdżone niebo, które zacznie się rozmywać, kiedy otworzymy usta. Gest ten możemy wykorzystać także do zrobienia beczki w X-Wingu.

Star Wart Filtr AR

Oprócz tego w serwisie pojawiły się naklejki z filmowymi bohaterami. Możemy urozmaicić konwersacje m.in. ilustracjami z C3PO, BB-8, Rey, Chewbaccą czy Kylo Renem. Facebook przewidział także możliwość zamiany standardowych ikonek reakcji oraz tła na ich gwiezdnowojenne wersje, które można zobaczyć w powyższej galerii.