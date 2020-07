Stargirl - kim jest woźny z serialu? Uważajcie na niego; to potężna postać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC Universe

Choć widzieliśmy go w Stargirl już wcześniej, dopiero w 7. odcinku serialowy woźny o imieniu Justin zaczął w istotnym stopniu wpływać na bieg ekranowych wydarzeń - przypomnijmy, że to on powstrzymał ostatecznie Cindy Burman aka Shiv w trakcie walki z tytułową bohaterką produkcji. Równie zastanawiające są jego tajemnicze słowa, utrzymane w mocno poetyckiej, by nie powiedzieć rycerskiej tonacji. Zagadka prawdziwej tożsamości tej postaci została wyjaśniona.

Warto zauważyć, że Justin w jednej z poprzednich odsłon serii poinformował nową Doktor Mid-Nite, Beth Chapel, o tym, że "w wodzie kryją się smoki". To była pierwsza wskazówka dotycząca tego, kim naprawdę jest woźny. Kto bowiem mógłby lepiej znać historię mitycznych stworzeń, jak nie walczący z nimi rycerz? W komiksowej rzeczywistości DC istnieje więc postać sir Justina z Camelotu, kojarzonego częściej jako Lśniący Rycerz.

Początkowo był on najmłodszym i najbiedniejszym z tych, którzy zasiadali przy Okrągłym Stole. Po walce z ogrem Blunderborem czarodziej Merlin postanowił go jednak nagrodzić: jego zbroja i miecz zostały zaczarowane, a koń bohatera, Zwycięstwo, dostał magiczne skrzydła, które pozwoliły mu latać. Odrodzony Blunderbore starł się później z Lśniącym Rycerzem raz jeszcze - heros został pokonany, by następnie spędzić całe stulecia zamrożony pod warstwą lodu. Jego ciało odnaleziono dopiero w latach 40. XX wieku i od razu przywrócono go do życia. Sir Justin dołączył do takich postaci jak Star-Spangled Kid i Stripsey, walcząc ze złem aż do współczesnych czasów. Najważniejszym zadaniem bohatera stało się powstrzymanie niecnych działań Króla Smoków - ten ostatni w serialu jest przedstawiony jako ojciec Cindy.

Elementów potwierdzających prawdziwą tożsamość woźnego w produkcji DC Universe jest nawet więcej: średniowieczny miecz, przyrządy do jazdy konnej czy szybkie zidentyfikowanie Stripsey'ego. Na pewno warto śledzić dalsze losy Lśniącego Rycerza; w komiksach to naprawdę potężna postać. Jego miecz jest w stanie zniszczyć niemalże wszystko, natomiast zbroja pozwala mu wyjść bez szwanku z kontaktu z promieniowaniem czy wiązkami energii.

Lśniący Rycerz w komiksach