Starlight: powstanie adaptacja komiksu Marka Millara. Jest reżyser

Źródło: Mucha Comics

O adaptacji komiksu Starlight informowaliśmy już... w 2013 roku, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia, jednak ostatecznie temat ucichł. Wygląda na to, że dzieło twórcy Kick-Ass i Wanted w końcu doczeka się wersji filmowej. Scenarzysta i reżyser Ataku na dzielnicę, Joe Cornish, wyreżyseruje adaptację Starlight Marka Millara dla 20th Century Studios, co potwierdził w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Simon Kinberg, Nira Park i Audrey Chon wyprodukują obraz.

Historia przedstawiona w materiale źródłowym skupia się na Duke'u McQueenie, emerytowanym kosmicznym superbohaterze, który niejednokrotnie ratował wszechświat. Jego żona już nie żyje, dzieci szukają własnych przygód, zaś on sam cieszy się spokojem. Herosem zostaje się jednak aż do śmierci. Sielanka McQueena zostaje przerwana wraz z odebraniem wiadomości z odległego świata, w której poproszony zostaje, by raz jeszcze wkroczyć do akcji.

W Polsce komiks Starlight. Gwiezdny Blask napisany przez Millara i narysowany przez Gorana Parlova, ukazał się nakładem Mucha Comics. Na oryginalną serię złożyło się sześć zeszytów.