Start Disney+ w Europie sukcesem, miliony pobrały aplikację

Specjaliści z App Annie przyjrzeli się zainteresowaniu, jakie Disney+ wzbudza u Europejczyków tuż po oficjalnym debiucie. Od 24 marca, kiedy platforma trafiła do użytkowników z Austrii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, aplikację Disney+ pobrano 5 milionów razy. A rzeczywisty wzrost liczby subskrybentów na przestrzeni ostatnich godzin może być znacznie wyższy.

Raport App Annie wspomina bowiem wyłącznie o pobraniach aplikacji mobilnych funkcjonujących na tabletach oraz smartfonach. W badaniu nie wzięto pod uwagę tych klientów, którzy zapisali się do usługi za pośrednictwem strony internetowej, konsoli, przystawki telewizyjnej czy inteligentnego telewizora.

Ilu Europejczyków mogło zatem sięgną po Disney+ od 24 marca? W tym miejscu warto przytoczyć dane z listopada 2019 roku, kiedy platforma zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych. Wówczas w ciągu 24 godzin aplikację mobilną pobrano 3,2 mln razy. W oficjalnym raporcie opisującym początki funkcjonowania usługi korporacja poinformowała, że w ciągu pierwszego dnia konto w serwisie założyło łącznie 10 milionów użytkowników. A na koniec ostatniego kwartału finansowego platforma zrzeszała już 26,5 mln klientów.

Gdyby w Europie stosunek pobrań aplikacji mobilnej do łącznej liczby nowych subskrybentów był identyczny, oznaczałoby to, że pierwszego dnia Disney+ przyciągnął do siebie aż 15 milionów nowych użytkowników. Na potwierdzenie tych danych trzeba będzie poczekać do wydania oficjalnego stanowiska amerykańskiej korporacji, ale już teraz Disney ma powody do zadowolenia. Platforma spotkała się w Europie ze świetnym przyjęciem, a kiedy trafi do większej liczby krajów Starego Kontynentu, może poważnie namieszać w branży VoD.