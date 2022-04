Steam Deck nadal czeka na oficjalną stację dokującą

steamdeck.com

Do niedawana stacja dokująca miała mieć jeden port USB 3.1 oraz dwa wolniejsze porty USB 2.0. Ale po ostatniej aktualizacji strony się to zmieniło i teraz dwa wolniejsze porty USB 2.0 awansowały do standardu USB 3.1. Oczywiście specyfikacja może się jeszcze zmienić przed premierą, która ma mieć miejsce „późną wiosną”. Dodatkowo, Valve doprecyzowało wreszcie, że stacja dokująca będzie mieć gigabitowe złącze ethernetowe do podpięcia się kablem do sieci. Wcześniej prędkość tego złącza była niesprecyzowana.

Oto obecna specyfikacja stacji dokującej z oficjalne strony:

Porty: 3 x port USB-A 3.1, Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0

Zasilanie: USB-C z obsługą Power Delivery i zasilaniem typu passthrough

Podłączenie do Decka ok. 15-centymetrowy kabel USB-C z niskoprofilowym złączem 90°

Rozmiar i waga: 117x29x50,5 mm, około 120 gramów

fot. steamdeck.com

Szybsze porty USB w stacji dokującej powinny sprawić, że akcesoria, zwłaszcza dyski zewnętrzne, staną się o wiele bardziej użyteczne. Mogą się też przydać, gdy Steam Deck używany jest jako komputera stacjonarny – niektóre akcesoria USB, takie jak interfejsy audio czy tablety graficzne, działają najlepiej, gdy są podłączone do portu USB 3.0.

fot. steamdeck.com

Cena stacji dokującej pozostaje tajemnicą, a Valve nadal nie podało dokładnej wejścia sprzętu na rynek. Kalendarzowa wiosna kończy się pod koniec czerwca, więc powinniśmy spodziewać się premiery stacji dokującej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.