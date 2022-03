Powstał kalkulator, który oszacuje datę wysyłki Steam Decka

fot. Valve

Kupno przenośnej konsoli od Valve jest znacznie trudniejsze niż upolowanie jednej z konsol dziewiątej generacji od Sony bądź Microsoftu. Steam Deck dystrybuowany jest w modelu rezerwacyjnym, w ramach którego najpierw dołączamy do kolejki oczekujących. Dopiero kiedy linie produkcyjne będą gotowe na wysyłkę nowej partii konsol, nadchodzi czas finalizacji transakcji. Valve przysyła wówczas link do opłacenia zamówienia i dopiero od tego momentu rozpoczyna się finalny proces dostarczenia sprzętu. Cały ten proces rozciąga się na długie miesiące, a dystrybutor podaje jedynie mocno przybliżony termin realizacji zamówienia ograniczony do konkretnego kwartału.

Na szczęście nie musisz polegać na lakonicznych informacjach na temat dostawy od Valve. Programista MooNag opracował autorski kalkulator, który pozwoli oszacować przybliżony czas dostarczenia maila od zespołu Steam. Narzędzie wykorzystuje ankiety wypełnione przez klientów, którzy już otrzymali swój sprzęt, aby na tej podstawie dokonać estymacji terminu przyszłych wysyłek.

Kalkulator bierze pod uwagę takie parametry jak wybrany model konsoli, region zakupu, estymację Valve oraz dokładny czas złożenia rezerwacji. Po wprowadzeniu wymaganych danych witryna przelicza, kiedy mniej więcej przypada nasz termin finalizacji płatności. Do tego narzędzia warto podejść oczywiście z pewnym dystansem, gdyż bazuje na niewielkiej próbie danych historycznych. Jeśli jednak ktoś chciałby nieco precyzyjniej oszacować moment, w którym otrzyma konsolę, kalkulator MooNaga może mu w tym pomóc.

Narzędzie dostępne jest w wersji online pod tym linkiem.

