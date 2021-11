Steam Deck - premiera przesunięta na 2022 rok

fot. Valve

Zgodnie ze wstępnymi założeniami Steam Deck miał zawitać na rynku w grudniu 2021 roku. Niestety, nawet najgrzeczniejsi gracze nie znajdą konsoli przenośnej od Valve pod choinką. Korporacja poinformowała o konieczności przesunięcia premiery o dwa miesiące, winiąc za ten stan rzeczy trudną sytuację na rynku półprzewodników. Niedostępność podstawowych podzespołów elektronicznych uniemożliwiła wyprodukowanie urządzeń w pierwotnie zakładanym terminie.

Zespół Valve wydał oświadczenie, w którym tłumaczy się z tej sytuacji:

Jest nam niezwykle przykro z tego powodu – zrobiliśmy co w naszej mocy, aby obejść globalne problemy związane z łańcuchem dostaw podzespołów, jednak z powodu braku materiałów komponenty nie dotarły do naszych fabryk na czas, przez co nie możemy wywiązać się z pierwotnego terminu premiery.

Firma poinformowała, że problemy związane z dostępnością materiałów nie wpłyną na kolejność dostarczania Steam Decków. Korporacja będzie realizować zamówienia zgodnie z kolejnością ich wpływania, wydłużając odpowiednio szacowane terminy wysyłki sprzętu do swoich klientów.