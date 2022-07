Steam Deck zmodyfikowany aż do przesady

fot. Valve

Steam Deck od Valve jest całkiem elastyczny, jeśli chodzi o naprawy i ulepszenia typu „zrób to sam”. Chociaż Valve może nie chce, abyś majstrował przy urządzeniu, możliwe jest ulepszenie dysku SSD handhelda bez większego zamieszania. iFixit sprzedaje również wiele części zamiennych, ale to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co jest możliwe. Przy odrobinie wyobraźni (i pewnych kompromisach dotyczących jakości życia), możliwe jest dalsze rozwijanie wizji Valve, co pokazał niedawno Linus Tech Tips.

Aby stworzyć „Ultimate” Steam Deck, Linus Sebastian z ekipą zaczęli od dodania do handhelda karty pamięci SanDisk Extreme o pojemności 1 TB. Udało im się również dostać w swoje ręce 30-milimetrową próbkę inżynieryjną Micron 2TB NVMe SSD. Firma Micron stwierdziła, że nie byli pewni, czy będzie on w ogóle działał w Steam Deck, ale spoiler – działa.

Zespół zmodernizował również gałki Steam Deck, decydując się na zestaw elektromagnetycznych joysticków od GuliKit. Domyślne gałki Steam Deck są oparte na potencjometrze i mogą się z czasem zużywać, co prowadzi do problemów takich jak drift. Bardziej precyzyjne gałki GuliKit wykorzystują magnesy, co powinno wyeliminować takie problemy.

W poprzednim filmie zespół dodał do swojego Steam Deck masywny chłodzenie pasywne od Thermalright – HR-09 2280. Modyfikacja poniekąd zadziałała, ale nie do końca zgodnie z założeniami. Zamiast chłodzić system, wydłużyła czas jego nagrzewania. Po około pół godzinie system był tak samo gorący jak wcześniej.

W najnowszej wersji „Ultimate” dodano wentylator chłodzący do pasywnego radiatora. Kolejny mały pasywny radiator został przymocowany do maleńkiego chipu zarządzającego baterią, który robi się bardzo gorący pod obciążeniem.

Jeżeli chcecie sami pogrzebać w Steam Decku, to iFixit ma filmik, który pokazuje, jak modyfikować przenośnego peceta od Valve.

Dalej, Linus z ekipę dodali obudowę dbrand Kill Switch, aby chronić konsolę. Potrzebne były pewne modyfikacje, aby obudowa pasowała do radiatora wystającego z tyłu, ale łatwo sobie z tym poradzono za pomocą narzędzia do cięcia rotacyjnego. Wykonali również niestandardowe ochraniacze na gałki i dodali osłonę ekranu z hartowanego szkła, a także skórkę od dBrand, aby zminimalizować zarysowania obudowy.

Zespół dodatkowo przymocował powerbank o pojemności 10,000mAh do tylnej części Steam Decka, aby zwiększyć czas pracy na baterii.

Stwierdzenie, że „Ultimate” Steam Deck to overkill byłoby niedopowiedzeniem, ale momentami rozwiązuje kilka niedociągnięć handhelda. Nie wszystkie modyfikacje są zgrabne i z pewnością dodają trochę dodatkowej wagi, podnosząc ją o blisko pół kilo. Mimo to, pokazuje co jest możliwe, jeśli jesteś skłonny zainwestować trochę czasu i pieniędzy w tego przenośnego peceta do gier. A przy odrobinie szczęścia Valve być może włączy niektóre z tych pomysłów do przyszłych wersji Steam Decka.