Steam Next Fest 2024 wystartował. Gracze mogą sprawdzić ponad 1000 wersji demo

fot. Valve

Na platformie Valve wystartował Steam Next Fest 2024, czyli kolejna edycja wydarzenia, w ramach którego bezpłatnie udostępniane są wersje demo nadchodzących produkcji. Tym razem użytkownicy mogą sprawdzić między innymi takie tytuły, jak Pacific Drive od Ironwood Studios, w którym za kierownicą samochodu przemierzamy Olimpijską Strefę Wykluczenia, Stormgate opisywane jako strategię czasu rzeczywistego nowej generacji czy nietypowe Children of the Sun, które łączy cechy strzelanki oraz gry logicznej. Ciekawie zapowiada się również Mullet Mad Jack i Harold Hallibut stawiające na wyjątkową oprawę oraz Lightyear Frontier, w którym zajmiemy się uprawą roli i... będziemy mieli okazję pilotować mecha.

Z pełną listą dostępnych wersji próbnych możecie zapoznać się na oficjalnej stronie Steam. Wydarzenie potrwa do 12 lutego, godziny 17:00 czasu polskiego.