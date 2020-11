Steam rozpoczyna jesienną wyprzedaż i głosowanie na Nagrody Steam

Źródło: Valve

Valve przyzwyczaiło nas do tego, że tuż przed świętami organizuje masową wyprzedaż na Steamie. W tym roku akcja potrwa od 25 listopada do 1 grudnia do godziny 19:00 czasu polskiego i pozwoli kupić dziesiątki produkcji AAA w atrakcyjnej cenie. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy takie głośne produkcje ostatnich miesięcy jak Doom Eternal (-67% / 82,49 zł), Star Wars: Squadrons (-40% / 107,94 zł), Fall Guys: Ultimate Knockout (-20% / 57,59 zł) czy Death Stranding (-50% / 124,95 zł). Część starszych gier zdobędziemy za bezcen, gdyż przeceny sięgają nawet 90%.

Już kilka lat temu przedstawiciele Valve na dobre zrezygnowali z gier społecznościowych towarzyszących wyprzedażom oraz szybkich promocji i nie inaczej jest tym razem. Dzięki temu przez cały czas trwania akcji wszystkie rabaty utrzymywane są na stałym poziomie. Zadbano także to o to, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, na stronie głównej platformy wprowadzano szereg kategorii ułatwiających rozeznanie się w promocjach, w tym tych spersonalizowanych pod konkretnych użytkowników.

Jesienna wyprzedaż jest także okazją do nominowania najlepszych gier minionego roku. Klienci Steama mogą wyłonić najciekawsze produkcje ostatnich miesięcy w następujących kategoriach:

Gra roku

Gra VR roku

Owoc miłości

Razem raźniej

Znakomity styl wizualny

Najbardziej innowacyjna rozgrywka

Najlepsza gra, w której jesteś do bani

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Gra ze znakomitą fabułą

Usiądź i zrelaksuj się

Do poszczególnych nagród możemy nominować wyłącznie tytuły wydane w 2020 roku. Z jednym małym wyjątkiem – wyróżnienie Owoc miłości przeznaczone jest dla starszego tytułu, który wciąż jest pielęgnowany i rozwijany przez jego twórców.

Wyniki głosowania zostaną ujawnione podczas zimowej wyprzedaży, która potrwa od 22 grudnia do 5 stycznia.