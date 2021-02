Step Up: High Water - Christina Milian z rolą w serialu. Zastąpi zmarłą Nayę Riverę

materiały prasowe

Nominowana do nagrody Grammy piosenkarka i aktorka Christina Milian, dołączyła do obsady 3. sezonu serialu Step Up: High Water. Jednak nie wcieli się ona w nową postać, a w Collette, jedną z głównych bohaterek produkcji. Milian zastąpi tragicznie zmarłą w lipcu 2020 roku Nayę Riverę, która wcielała się w Collette w pierwszych dwóch sezonach projektu.

Serial został zainspirowany popularnym cyklem filmów tanecznych wytwórni Lionsgate. Produkcja opowiada o założycielach i uczniach High Water Performing Art School w Atlancie.

materiały prasowe

W obsadzie serialu znajdują się ponadto Ne-Yo jako Sage Odom, Faizon Love (Wujek Al), Jade Chynoweth (Odalie), Carlito Olivero (Davis), Terrence Green (Rigo), Eric Graise (King) i Kendra Oyesanya (Poppy) oraz Tricia Helfer (Erin).

Dla przypomnienia Rivera zginęła 8 lipca 2020 roku podczas pływania łódką na jeziorze Piru w południowej Kalifornii. Jej ciało zostało znalezione 13 lipca. Aktorka miała 33 lata.