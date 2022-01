Steve Carell w nowym filmie Johna Krasinskiego! Pierwszy wspólny projekt od czasów The Office

Fot. Materiały prasowe

If to nowy film Johna Krasinskiego dla Paramount Pictures, w którym zostanie przedstawiona podróż, by na nowo odkryć dziecięcą wyobraźnię. Do produkcji dołączył Steve Carell, a oboje artystów spotkało się już na pokładzie serialu The Office. Nowymi członkami obsady są także Alan Kim, Cailey Fleming i Louis Gossett Jr., którzy są teraz częścią zespołu złożonego z takich aktorów jak Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw i Ryan Reynolds.

Szczegóły produkcji wciąż są trzymane w tajemnicy. If zostanie wyreżyserowane, napisane i wyprodukowane przez Johna Krasinskiego (Ciche miejsce). Produkcją zajmą się też Allyson Seege, Andrew Form i Ryan Reynolds. Producentem wykonawczym filmu jest George Dewey. Premiera jest zaplanowana na 17 listopada 2023 roku.

To będzie pierwszy projekt Johna Krasinskiego i Steve'a Carella od czasu ich udziału w The Office, które zakończyło się w 2013 roku. Część fanów na wieść o dołączeniu aktora do obsady nazwało If nieoficjalnym reunion serialu.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.