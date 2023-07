Oto 39 produkcji, które będą powstawać w czasie strajku aktorów. Gibson, McConaughey i Hathaway mogą pracować dalej

Angel Studios

Związek zawodowy SGA-AFTRA opublikował wczoraj listę 39 produkcji, które otrzymały od niego zgodę na kontynuowanie prac na planie pomimo trwającego strajku aktorów. Przypomnijmy, że głównym warunkiem uzyskania zwolnienia od strajkowych ograniczeń była "niezależność" filmów i seriali, rozumiana zarówno z perspektywy finansowej, jak i tego, kto de facto kontroluje proces produkcji.

Zielone światło na dalszą realizację otrzymały więc dwie produkcje studia A24 (w jednej z nich wystąpi Anne Hathaway), które nie jest zrzeszone w skonfliktowanej z SGA-AFTRA organizacji AMPTP - Mother Mary i Death of a Unicorne; Flight Risk, najnowszy film w reżyserii Mela Gibsona z Markiem Wahlbergiem w głównej roli; Dust Bunny, obraz Bryana Fullera z Madsem Mikkelsenem i Sigourney Weaver czy The Rivals of Amziah King, kolejny film Matthew McConaugheya. Przypomnijmy, że jako pierwszy zwolnienie uzyskał opowiadający o Jezusie religijny serial Wybrani. Tak prezentuje się pełna lista tytułów:

Strajk aktorów - te filmy i seriale będą dalej powstawać

Aguadilla, Abla Films LLC

Anniversary, Anniversary US Productions, LLC

Armadilla, Armadilla LLC

Beneath the Grass, Beneath the Grass Film LLC

Beyond Belief: Fact or Fiction (23/24), X Factor S2 LLC

Beyond The Walls, Beyond The Walls Film LLC

Bob Trevino Likes It, Chosen Family, LLC

Bride Hard, Bride Hard Films LLC

The Cafone, Suburbanite Productions, LLC

Wybrani, The Chosen Texas, LLC

Death Of A Unicorne, Monoceros Media LLC

Desert, Capes and Fog LLC

Dream Devil, Outhouse Production Films LLC

Dust Bunny, Dust Bunny Productions, LLC

Exhibiting Forgiveness, Exhibiting Forgiveness, Inc.

F-PLUS, SWEN STUDIOS, INC.

Flight Risk, Flight Risk Productions, Inc.

Ganymede, Ganymede Film, LLC

Greatest Ever, THE GREATEST EVER LLC

Ick, ICK Productions, LLC

Just Breathe, Rockwood Champ LLC

King Ivory, Magic Mark, LLC

Mother Mary, Got a Little Sloppy LLC

Mourning Rock, ZNZ Project LLC

Osiris, It Hunts LLC

Paradise And Lunch, PL Film LLC

Queen Of The Ring, Ring Productions LLC

The Ritual, Rituality, LLC

Rivals of Amziah King, Sad Abe’s Inc.

Sell Out, The Benny Dink Movie LLC

Short Game, Green Jacket Productions LLC

Sod And Stubble, Sod and Stubble LLC

Sound, Sound Film, LLC

The killer’s game, TKG PRODUCTIONS LIMITED

Tower, TheTowerFilm LLC

Transamazonia, Cinema DeFacto

Week End Escape Project, Grive Productions SARL

Weekend Escape, Sean OByrne

Yellow Tie, Oblique Media SRL