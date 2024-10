Stranger Things 5 sprawił, że reżyser wrócił z emerytury. To on nakręcił Skazanych na Shawshank

fot. Netflix / IMDb

Frank Darabont (Skazani na Shawshank, Zielona Mila) powrócił do reżyserii po ponad dziesięciu latach spędzonych na emeryturze. Rozmawiając z The Daily Beast ujawnił, dlaczego to właśnie Stranger Things był projektem, który wyrwał go z domu.

- To, co wyciągnęło mnie z emerytury, to fakt, że z żoną uwielbiamy ten serial. Obecnie treści są teraz wypełnione okropnymi ludźmi robiącymi okropne rzeczy z chciwych pobudek, ale w Stranger Things jest tyle serca. Ta pozytywność jest czymś, na co zareagowałem.

fot. Netflix

Prace zdjęciowe na planie Stranger Things 5 wciąż trwają - koniec jest przewidywany na najbliższe miesiące, aby serial mógł zadebiutować w 2025 roku na Netfliksie. To będzie ostatni sezon z tą ekipą z Hawkins.

Czy Frank Darabont wraca na dobre?

Gdy reżyser został zapytany o powrót do reżyserii na stałe, nie dał jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast, optymistycznie zaznaczył, że "tęsknił za pracą z kreatywnymi ludźmi na planie", więc możliwe, że jeszcze wróci za kamerę.

- Kto wie? Nie tęskniłem za biznesem, lecz za przebywaniem z kreatywnymi ludźmi na planie filmowym... To może być jednorazowy powrót, ale jeszcze mamy czas.

