Stranger Things - kto wyreżyseruje 5. sezon? Na liście legendarny reżyser klasyków kina

fot. materiały prasowe

Jak donosi Jeff Sneider, którego doniesienia nie raz się sprawdzały, reżyserię dwóch odcinków negocjuje trzykrotnie nominowany do Oscara Frank Darabont. Znamy go z takich klasyków jak Skazani na Shawshank czy Zielona mila. To on też stworzył kultowy serial The Walking Dead oraz dobrze oceniane Mob City. Ma na koncie też lubianą adaptację książki Stephena Kinga pod tytułem Mgła. Jeśli obie strony porozumieją się, będzie on jednym z kilku reżyserów finałowego sezonu.

Stranger Things 5 - reżyserzy

Według Sneidera za kamerą finałowego sezonu mają stanąć również takie osoby jak Andrew Stanton (reżyser hitów Pixara), Rebecca Thomas (Archiwum 81, ma na koncie 1 odcinek Stranger Things), Uta Briesewitz (Prawo ulicy, ma na koncie odcinek Stranger Things), Shawn Levy (Free Guy, Deadpool 3) oraz Nimrod Antal (Servant, ma na koncie 2 odcinki Stranger Things). Początkowo w ekipie miał być także Dan Trachtenberg (Predator: Prey), ale musiał odejść z uwagi na konflikt w terminarzu w związku z innym projektem. Powodem były opóźnienie z uwagi na strajk.

Zdjęcia do Stranger Things mają ruszyć w 2024 roku. Prawdopodobnie w pierwszym tygodniu stycznia. Wówczas najpewniej poznamy finalną listę reżyserów.

