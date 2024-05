Gwiazda Stranger Things o nieprzyjemnym spotkaniu z fankami. 40-letnia kobieta wyznała mu miłość

Netflix

Reklama

Wielki sukces Stranger Things spowodował, że młoda obsada stała się sławna na całym świecie. Biorą udział w wywiadach, a także w Comic Conach. Gaten Matarazzo, który wciela się w Dustina, w podcaście Inside of You został zapytany o to, czy przydarzyła mu się jakaś zabawna historia podczas spotkania z fanami. 21-letni aktor przyznał, że niedawno brał udział w Comic Conie, gdzie poczuł się nieswojo, gdy fanka w średnim wieku zaskoczyła go niecodziennym wyznaniem.

To nie było zbyt śmieszne, ale reakcje wokół tego były całkiem zabawne - czterdziestokilkuletnia kobieta powiedziała mi wprost: "Podkochuję się w tobie, odkąd skończyłeś 13 lat". A ja na to: "To przygnębiające". Byłem pewien, że ​​miała na myśli tylko, że "Och, ten dzieciak jest słodki".

Matarazzo początkowo potraktował to jako żart, ale kobieta kontynuowała dalej i to w obecności nastoletniej córki.

Ona odpowiedziała: "Jestem świadoma różnicy wieku". A ja na to: "Dobrze". Jej córka, która z nią była, powiedziała: "Mamo, co do k...?", jak Boga kocham!

1. sezon Stranger Things zadebiutował w 2016 roku, gdy Matarazzo miał 13 lat. Serial zakończy się na 5. serii, która będzie mieć premierę w następnym roku.

Stranger Things - zdjęcia z 4. sezonu

Stranger Things 4