Stranger Things - twórcy serialu o nowym głównym złoczyńcy produkcji w 4. sezonie

fot. Netflix

We wtorek, 12 kwietnia, do sieci w końcu trafił pełny zwiastun 4. sezonu serialu Stranger Things. Pokazuje on wiele smaczków z nowej odsłony, które już intrygują widzów, w tym główny czarny charakter, który pojawia się dwa razy w materiale. Twórcy produkcji, bracia Duffer, w rozmowie z IGN wyjawili, że złoczyńca ma na imię Vecna. Chcieli stworzyć postać podobną do potworów z horrorów, które przerażały ich w dzieciństwie, takich jak Freddie Kruger, Pennywise czy Pinhead. Zdradzili, że czarny charakter jest w 90 procentach stworzony za pomocą praktycznych efektów i charakteryzacji.

W zwiastunie widzieliśmy między innymi Hoppera walczącego z Demogorgonem na śniegu. Bracia wyjawili, że była to zajawka bardzo szalonej sekwencji, ponieważ chcieli zrobić coś w stylu walki gladiatorów, tylko z Demogorgonen.

Stranger Things - zdjęcia z 4. sezonu

Stranger Things 4

W materiale pojawia się również tajemniczy zegar, który już mieliśmy okazję zobaczyć w innych wideo promocyjnych 4. sezonu. Stwierdzili, że jest to przedmiot kluczowy dla tajemnicy, którą chcą rozwikłać główni bohaterowie i jest to bardzo złowroga rzecz. Zdradzili również, że w nowej odsłonie zobaczymy więcej Upside Down niż to miało miejsce w poprzednich seriach.

Stranger Things - premiera 1. części 4. sezonu 27 maja. 2. część trafi do oferty platformy 1 lipca.