Stranger Things - planowano zabić ulubieńca fanów w 1. sezonie. O kim mowa?

fot. materiały prasowe Netflix

Stranger Things to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa. Podczas wydarzenia Geeked Week promowano 4. sezon produkcji. Jak donosi serwis Rotten Tomatoes, twórcy Matt i Ross Duffer wyjawili także, że oryginalnie jedna z kluczowych postaci miała zginąć w 1. sezonie. Chodzi o ulubieńca fanów, który ze szkolnego łobuza przeszedł transformację w troskliwego opiekuna grupki nastolatków, a także najlepszego przyjaciela Dustina Hendersona - czyli Steve'a Harringtona, w którego wciela się Joe Keery.

Bracia Duffer co prawda nie pamiętają, kiedy dokładnie Steve miał umrzeć, ale oryginalnie właśnie tak miały zakończyć się jego losy w 1. sezonie. Jeden z Demogorgonów miał także okazać się ojcem Jonathana.

To, że Steve Harrington wciąż jest z nami w 4. sezonie Stranger Things, zawdzięczamy obsadzie. Jeden z braci Duffer skomentował, że to właśnie aktorzy często mają wpływ na to, jak zostaje poprowadzona narracja - to żywy proces. Szczególnie, że na samym początku twórcy nie mieli jeszcze planu na całą serię.

Stranger Things 4. sezon 2. część

Brakowałoby wam Steve'a w Stranger Things?