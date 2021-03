Stranger Things - pandemia zmieniła podejście twórców serialu do pisania scenariuszy 4. sezonu

fot. materiały prasowe

Nie jest to tajemnicą, że 4. sezon Stranger Things jest jedną z najbardziej oczekiwanych premier serialowych 2021 roku. Nowa odsłona widowiska jest jeszcze w produkcji, wszystko to spowodowane opóźnieniem związanym z pandemią. Gaten Matarazzo, który w serialu wciela się w postać Dustina, udzielił wywiadu portalowi Collider. W nim zdradził, że zwykle przed wejściem na plan twórcy produkcji, bracia Duffer mieli napisane jakieś pięć, sześć odcinków i gdy dochodzili do nich, wówczas miała miejsce przerwa, która trwała 2-3 tygodnie, w czasie których Dufferowie pisali scenariusze ostatnich epizodów. To wprowadzało taką atmosferę napięcia, ponieważ żaden członek obsady nie wiedział, co się stanie w serialu. Jednak tym razem twórcy napisali już skrypty do wszystkich odcinków przed powrotem na plan po przerwie spowodowanej pandemią.

Netflix

Młody aktor nie był w stanie powiedzieć, kiedy nastąpi koniec prac na planie 4. sezonu. Wszystko w związku z pandemią, która w każdej chwili może przerwać zdjęcia.