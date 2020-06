Stranger Things - scenariusze 4. sezonu gotowe. Otrzymamy dziewięć odcinków?

fot. materiały prasowe

Stranger Things doczeka się 4. sezonu. Realizacja zdjęć do produkcji została jednak przesunięta przez pandemię koronawirusa. Wciąż jednak trwał proces pisania scenariuszy, które teraz zostały dokończone. Dowodem na to jest udostępnione zdjęcie, gdzie fanów zaskoczył fakt pojawienia się 9 skryptów. Czy to oznacza, że widzowie otrzymają tyle właśnie odcinków w 4. sezonie?

W internecie trwa spór o to, ile scenariuszy widocznych jest na zdjęciu. Niektórzy piszą, że dziewięć, inni zaś twierdzą, że mamy do czynienia z ośmioma skryptami. Poniżej możecie zobaczyć sami.

fot. materiały prasowe

W obsadzie znajdują się David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Priah Ferguson, Maya Hawke i Cara Buono. Zobaczcie zdjęcie scenariuszy. Ile widzicie?

Stranger Things - premiera 4. sezonu w 2021 roku.